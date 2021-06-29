На Закарпатті величезна змія заповзла у двір до українки

Як передає Politeka.net, кадрами жінка поділилася на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався в селищі Великий Березний.

"Таке диво приповзло мені у двір", - йдеться у підписі до посту.

Судячи з фото, спійманий плазун - Карпатський полоз. Він є не отруйним і занесений до Червоної книги.

У мережі розгорілися бурхливі суперечки: деякі українці засудили жінку за те, що вона вбила змію, а дехто підтримав, вказавши на її необізнаність.

"Насправді цих полозів треба давно викреслити з Червоної книги, їх вже багато і роблять шкоду. Люди, що живуть в містах в шпаківнях, не зрозуміють", "у мене був би інфаркт, якби побачила, часу дивитися в Червону книгу точно не вистачило. А всі такі розумні коментатори, особливо чоловіки та журналісти в тому числі "дай жуйку пожувати" а ніхто не знає, як їхні діти, жінки, сестри, матері в такому випадку себе б вели", "Боже боронь, щоб я тільки це побачила на власні очі, то б відразу стався інфаркт", - писали в коментарях під постом.

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