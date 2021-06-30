У Херсоні дочка вигнала на вулицю літню матір і своїх дітей

Як передає Politeka.net , про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції в місті.

До правоохоронців звернулася 70-річна місцева жителька і повідомила, що її вигнала з будинку п'яна 47-річна дочка.

Більше того, на вулиці також опинилися двоє дітей





Літня жінка розповіла, що її дочка зловживає спиртним і скандалить.

"Цього разу вона висловлювалася в бік матері нецензурними словами, погрожувала фізичною розправою, виштовхала з дому жінку та її правнуків, після чого закрилася зсередини", - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, до бешкетниці поліцейські навідуються вже не вперше - на неї вже складали протокол за домашнє насильство.

У підсумку, старенькій і малюкам вдалося потрапити в будинок тільки за допомогою поліцейських.