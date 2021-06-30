Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.
Зараз домашнє насильство тягне за собою адміністративну відповідальність: штраф, виправні роботи або ізолятор до 7 діб, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за статтею 126 КК.
Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.
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Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.
Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.