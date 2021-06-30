У Херсоні дочка вигнала на вулицю літню матір і своїх дітей
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції в місті.
До правоохоронців звернулася 70-річна місцева жителька і повідомила, що її вигнала з будинку п'яна 47-річна дочка.
Більше того, на вулиці також опинилися двоє дітей

Літня жінка розповіла, що її дочка зловживає спиртним і скандалить.
"Цього разу вона висловлювалася в бік матері нецензурними словами, погрожувала фізичною розправою, виштовхала з дому жінку та її правнуків, після чого закрилася зсередини", - йдеться в повідомленні.
Як виявилося, до бешкетниці поліцейські навідуються вже не вперше - на неї вже складали протокол за домашнє насильство.
У підсумку, старенькій і малюкам вдалося потрапити в будинок тільки за допомогою поліцейських.

Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.

Зараз домашнє насильство тягне за собою адміністративну відповідальність: штраф, виправні роботи або ізолятор до 7 діб, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за статтею 126 КК.

Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.

Популярні новини зараз

Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"

Молодий актор помер у лікарні, близькі звинувачують лікарів: "Не можемо в це повірити..."

Режисер кліпів МакЅим пішов з життя, поки співачка в критичному стані: подробиці трагедії

Українці зчепилися з поліцією в центрі Києва, кадри жорсткого протистояння: "Ганьба!"

Юрій Горбунов встиг зняти гігантський "ядерний гриб", що завис над Києвом: "Неприємна..."
Показати ще

Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.

Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.