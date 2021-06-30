В Україні очікується дощовий Липень
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, з приходом липня температура повітря буде в межах 26-32 градусів тепла. Також очікуються опади.
"1-го липня в Україні під час злив і гроз можливі шквалисте посилення вітру і град. Локально!",- попередила Діденко.
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За словами синоптика, найтепліше 1 липня буде в південних регіонах країн - 29-33 градуси. В інших же областях стовпчики термометрів не піднімуться вище 30.
Варто зазначити, що 1-3 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 1,3 м.
"При значних дощах можливе формування значного місцевого і схильного стоку", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, в Україні різко похолодає через нову аномальну погоду.
Як повідомляла Politeka, Липень розпочнеться зі злив і гроз: синоптики приголомшили прогнозом на середину літа.
Також Politeka писала, що грядуть тропічні зливи і спека, синоптик розповів, чого чекати.