В Україні очікується дощовий Липень Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За словами фахівця, з приходом липня температура повітря буде в межах 26-32 градусів тепла. Також очікуються опади.

"1-го липня в Україні під час злив і гроз можливі шквалисте посилення вітру і град. Локально!",- попередила Діденко.

За словами синоптика, найтепліше 1 липня буде в південних регіонах країн - 29-33 градуси. В інших же областях стовпчики термометрів не піднімуться вище 30.

Варто зазначити, що 1-3 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 1,3 м.

"При значних дощах можливе формування значного місцевого і схильного стоку", - повідомили рятувальники.

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