Трагічна звістка вразила багатьох користувачів мережі

Музикант і засновник незалежного музичного ком'юніті Fusion Олександр Пінчук несподівано помер. Трагедія сталася в ніч 30 липня в Києві.

Ком'юніті Fusion повідомило про його смерть на своїй сторінці в Instagram. При цьому причина його смерті не називається.

"Для кожного з нас це дуже важка втрата. Не всі знають, але він створив наше ком'юніті FUSION - саме завдяки йому ви познайомилися один з одним і робите щось разом, саме завдяки йому ми існуємо. Висловлюємо щирі співчуття кожному, хто його знав", - йдеться в повідомленні скорботних колег.

Користувачі мережі не можуть повірити в те, що трапилося і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким музиканта.

"Він заснував щось таке, що впливає на культуру, дозволяє іншим висловлювати себе, в цьому він буде жити вічно", " Зарано він пішов. Співчуваю всім вам. Як багато ми всі з ним не встигли зробити. Як цінно була його присутність десь поруч","Спи спокійно, спасибі тобі за все"," як же так", - писали українці в коментарях.

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