Перестало битися серце 10-річної Ірини Химич з Вінниці, у якої був рідкісний генетичний дефект

Дівчинка померла 30 червня. Про це повідомила її мама Діна Хіміч у соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Ірочка померла😢вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", - зворушливо попрощалася з донькою мешканка Вінниці.

Кілька років тому Ірі діагностували прогерію - незворотні зміни шкіри та внутрішніх органів, які обумовлені передчасним старінням. Частота захворювання становить 1 на 8 млн новонароджених, в Україні Іра була єдиною з таким діагнозом.

Життя дівчинки підтримували за допомогою медикаментів. Незважаючи на юний вік, організму дівчинки було вже більше 60 років.

За інформацією матері Іри, ще на початку червня малятко проходило обстеження лікарів через проблеми з очима, викликані хворобою. Лікарі підтвердили, що у неї 100% зір, але була присутня аномалія з судинами.

Також цього року Іра з мамою пройшли обстеження в Америці і мали досить успішні результати лікування. На жаль, остаточно подолати хворобу лікарям і волонтерам з усього світу не вдалося.

Українці висловлюють свої співчуття у зв'язку із трагедією:

"Світла пам'ять! Нехай Господь візьме душу цього маленького янголятка, яка так боролася за життя! Батькам співчуття"



"Діна, тримайся! Світла, усміхнена дівчинка завжди буде в нашій пам'яті, яка вчила нас радіти життю... Сил Вам!"

"Сумуємо разом з тобою Діна. Ти була і є найсильніша, найкраща мама"

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