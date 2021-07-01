Перестало биться сердце 10-летней Ирины Химич из Винницы, у которой был редчайший генетический дефект

Девочка умерла 30 июня. Об этом сообщила ее мама Дина Химич в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"Ирочка умерла😢Вчера остановилось ее сердечко. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", - трогательно попрощалась с дочкой жительница Винницы.

Несколько лет назад Ире диагностировали прогерию - необратимые изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением. Частота заболевания составляет 1 на 8 млн новорожденных, в Украине Ира была единственной с таким диагнозом.

Жизнь девочки поддерживали с помощью медикаментов. Несмотря на юный возраст, организму девочки было уже более 60 лет.

По информации матери Иры, еще в начале июня малышка проходила обследование врачей из-за проблем с глазами, вызванных болезнью. Врачи подтвердили, что у нее 100% зрение, но присутствовала аномалия с сосудами.

Также в этом году Ира с мамой прошли обследование в Америке и имели достаточно успешные результаты лечения. К сожалению, окончательно преодолеть болезнь врачам и волонтерам со всего мира не удалось.

Украинцы выражают свои соболезнования в связи с трагедией:

"Светлая память! Пусть Господь приймет душу этого маленького ангелочка, которая так боролась за жизнь! Родителям соболезнования"



"Дина, держись! Светлая, улыбающаяся девочка всегда будет в нашей памяти, которая учила нас радоваться жизни... Сил Вам!"

"Скорбим вместе с тобой Дина. Ты была и есть самая сильная, лучшая мама"

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