Ураган з потужною зливою і градом знову накрив Львів

Львів знову накрила негода з сильною зливою, ураганним вітром і великим градом - стихія 30 червня розгулялася всього через п'ять днів після минулої бурі.

Про це повідомили У ДСНС у Львівській області.

Місцеві жителі скаржаться на проблеми зі світлом і зв'язком в результаті бурі, повідомляють про знеструмлення вулиць, побитих гілками авто.

За даними рятувальників, на вулиці Козацькій під час грози загорівся житловий будинок. Пожежу ліквідувало 22 рятувальників. Згоріло дерев'яне перекриття між другим поверхом і горищем. Пожежа сталася через те, що в будинок вдарила блискавка.



Як йдеться в сюжеті ТСН, негода наробила багато біди і в центрі Львова. В одному з парків працівники поки розрізають дерева, що впали під час урагану. Затопило підвали та під'їзди будинків.

Злива залила кілька районів міста, стоки не можуть впоратися з такою кількістю опадів, і вже підтопило вулиці і площі.

Автомобілістам знову доводиться "плавати", а пішоходи ховаються від негоди в будівлях, намагаючись перечекати буйство стихії.

Сильно текла вода, і була перехожим по пояс та зносила їх з ніг. Такої кількості води не витримав колектор і стався прорив. Бурхлива течія змітала все на шляху, навіть виривала бруківку.



Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.