Українцям, які живуть в багатоквартирних будинках, скоро доведеться доплачувати за газ, а точніше, за труби всередині будинку, по яких він потрапляє в квартири

Справа в тому, що такими мережами майже ніхто не займається-газові труби не перевіряють, поки не запідозрять витік, пише "Сьогодні".

"Я чув різні цифри. Це може бути від 350 гривень на одну квартиру на рік до півтори тисячі на одну квартиру. Розумієте, ось такий розбіг",-говрить заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Якщо мешканців будинку не влаштує якість послуг, що надаються їх постачальником, вони можуть вибрати іншу компанію, важливо тільки щоб у неї був дозвіл Держпраці.

Відзначимо, що в "Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки" йдетьсяпро підвищення цін на комунальні послуги, в тому числі, на газ. Українців попередили про можливе підвищення ціни в цьому році на гарячу воду та опалення на 33%, в 2022-му - ще на 6%, в 2023-му і 2024-му - на 5%.

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