З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум, розмір якого впливає на цілий ряд грошових виплат. Українцям нагадали про те, про які саме виплати йдеться

Як пише Politeka.net, відповідну інформацію опублікував на своїй сторінці у Фейсбук Пенсійний фонд України.

Прожитковий мінімум покликаний відображати суму вартості набору продуктів, необхідних для забезпечення повноцінного і здорового харчування для людини, а також інших непродовольчих товарів і послуг, спрямованих на задоволення основних потреб людини.

На цей показник завжди було зав'язано більшість соціальних виплат, які отримують представники самих різних соціальних груп.

Тепер прожитковий мінімум в країні досяг розміру в 2294 гривні. У ПФУ повідомили, що після цього збільшилися також наступні виплати:

мінімальні пенсійні виплати людям з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;

мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;

мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів;

ветеранам війни та членам сімей загиблих / померлих ветеранів війни;

жертвам нацистських переслідувань серед осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань;

пенсія за особливі заслуги перед Україною;

мінімальна пенсія шахтарям;

державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни;

мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

надбавка донорам.

Українцям також повідомили, що з цього місяця мінімальна пенсія за віком зросла до 1854 гривень. Це підвищення торкнулося понад 5 мільйонів громадян.

Додамо, що в Україні прожитковий мінімум занижений більш ніж в два рази в порівнянні з показниками, продиктованими сьогоднішньою економічною ситуацією в країні. Про це раніше повідомляла прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на заяву глави відомства Марини Лазебної. Вона підкреслила, що прожитковий мінімум в нашій країні зараз не виконує свої основні функції, так як його розмір не відповідає реальним потребам українців.

Міністр уточнила, що цей показник може використовуватися для боротьби з бідністю в країні, якщо його розмір буде дійсно актуальним.

Нагадавши, українцям розповіли, про те, які виплати для них зростуть.

Як повідомляла Politeka, Денис Шмигаль роз'яснив, що зміниться з 1 липня.

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