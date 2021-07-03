Українцям, які живуть у багатоквартирних будинках, незабаром почне приходити ще одна платіжка

Окремо платити доведеться за обслуговування газових труб всередині будинку. У квитанції буде вказано тариф, сума до виплати за місяць, інші відомості про технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, пише "Слово і Діло».

Нова платіжка не буде щомісячною, її будуть відправляти тільки в разі потреби. Тобто якщо виникне необхідність в ремонті труб.

Раніше, коли була всього одна платіжка, то у вартість 1 кубометра газу фактично закладалася вартість обслуговування мереж. У ціні були дві складові: вартість самого газу і вартість його доставки споживачеві, в тому числі обслуговування мереж. Пізніше за газ і його транспортування стали виставляти рахунок окремо, але виявилося, що у вартість доставки не врахували обслуговування мереж всередині будинку.

Відповідно до закону, технічне обслуговування мереж здійснюватиметься на підставі окремого договору. Співвласники будинків повинні будуть укладати договір з операторами газорозподільних мереж, які можуть проводити техобслуговування.

Нагадавши, ціни на газ в Україні досягли максимуму, яких сум чекати в платіжках: розкрито рекордні цифри.

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