Стало відомо про смерть Юрія Рибачука, який два роки обіймав важливу посаду

Третього липня стало відомо про смерть екс-заступника Міністра культури, журналіста Юрія Рибачука. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення журналіста, друга померлого, Дмитра Лиховія в Фейсбук.

"Не можу повірити. Як же так? Світлий, повний життя і нових планів чоловік. Спочивай з миром», - зазначив Лиховій.

Відомо, що незадовго до смерті у Рибачука стався важкий інсульт.

У мережі висловили свої співчуття, не вірячи в те, що трапилося.

"Біда ...... Не можу повірити (((( " , "Боже, я не вірю", "такі молоді йдуть ...", "Так йомайо, останнім часом багато хороших людей йде, що ж таке .... . Земля пухом", "вічна пам'ять", " як ???? Юра !! це якийсь абсурд, нонсенс і поганий сон", " прикра звістка ... Юра був дуже позитивний", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Юрій Рибачук народився 30 листопада 1973 року в столиці. Закінчив Харківський державний педагогічний інститут ім. Мануїльського.

У 2006 році Рибачук влаштувався працювати в газету "Коментарі". У цьому виданні до 2015 року він обіймав посаду редактора відділу "Культура".

Далі - обіймав посаду заступника Міністра культури (Євгена Нищука) у 2017-2019 роках.

Рибачук був одним з ініціаторів запуску програми "Всеукраїнська школа онлайн".

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