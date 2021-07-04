В Україні стартував перерахунок субсидій, і не всіх чекає продовження автоматично, а деяких і зовсім позбавлять державної допомоги

Про нюанси процесу розповів заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телеканалу "Прямий". Відповідні кадри опубліковані на офіційній сторінці міністерства в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Перерахунок обіцяють здійснити за перші два тижні липня. 85% одержувачів житлових субсидій не доведеться заново подавати документи на перепризначення виплат на наступний період, так як воно буде здійснено автоматично (це 2,5 млн домогосподарств).

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При цьому 15% необхідно буде знову подавати заяву. В їх числі орендарі житла; домогосподарства, в яких прописані члени сім'ї, які мають непоганий дохід, проте фактично там не проживають і внутрішньо переміщені особи.

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Також слід пам'ятати про те, що в Україні посилили вимоги для отримання субсидії. Причиною відмови в грошовій допомозі на оплату комуналки можуть бути зміни в матеріальному становищі субсидіанта. Так, якщо у людини є депозит на суму понад 100 тис. гривень, нове авто віком до 5 років, два або більше авто, не старше 15 років або якщо людина зробила покупку на суму, вище 50 тис. гривень, - їй відмовлять у видачі субсидії.

Гривні, фото: скріншот You Tube

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