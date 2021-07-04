Підступна хвороба забрала життя одного з кращих дитячих лікарів
Причиною смерті дитячого ЛОР-лікаря Зої Кубедінової називають пухлину головного мозку (гліобластома).
Відомий лікар жила і працювала в Мелітополі. Півтора роки тому у неї діагностували онкологічне захворювання, з яким медик мужньо боролася, проте підступна недуга виявилася сильнішою.
"Ось і все.... сьогодні не стало дуже хорошої людини, чудового дитячого доктора, красивої молодої жінки, яка дуже любила життя і своїх дітей!!! А скільки маленьких пацієнтів любили її, любили у неї лікуватися ! Вона мріяла повернутися в свій кабінет, доробити ремонт в квартирі, відправитися в чергову подорож з сином, у неї було стільки планів!!! І вона боролася.... але хвороба виявилася сильнішою...» ,- написала близька подруга медика Вікторія Білявська на сторінках соцмереж.
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Під її публікацією багато людей висловлюють слова співчуття померлої.
"Світла пам'ять ! Пішла чудова жінка, прекрасна мама, чудовий лікар ! Сумуємо!",
"Чому йдуть кращі? Царство Небесне, Зоечка, ти була незвичайною людиною, сумую",
"Дуже шкода, що хороші люди залишають цей світ", - пишуть в мережі.
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