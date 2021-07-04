Сильні зливи пройшли в окупованому Криму в неділю, 4 липня, що призвело до стихійного лиха
Через рясні опади різко піднявся рівень води в річках Бельбек, Коккозка та Бага, які, в результаті негоди, вийшли з берегів. Виявилися частково затоплені будинки та дороги, також зафіксований схід селевих потоків. Влада окупованого півострова розгорнула операцію з термінового відкачування води, передає "Крым.Реалии".
За інформацією прес-служби російського МНС в Криму, сталося підтоплення житлових будинків у Червоногвардійському районі, а в Соколиному Бахчисарайського району стався схід селевого потоку. Так само є загроза підтоплення житлових будинків в селищах Зеленівське і Голубинське.
Адміністрація Севастополя повідомила, що через потоп неможливий рух трасою між селами Родникове і Передове.
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При цьому наголошується, що евакуація населення поки не планується - річки поступово повертаються в свої русла.
Тим часом синоптики прогнозують погіршення погодних умов в окупованому Криму на 5 липня. Зокрема, очікується до 50 мм опадів і підвищення рівня води в річках на 0,5-1,5 метра. Є загроза сходу селевих потоків.
У Мережі з'явилися кадри стихійного лиха. Користувачі активно коментують НП.
"4 липня знову зливи у нас в Севастополі на Фіоленті..."; "Цього року від нестачі води Крим не страждає"; "Жесть. Бідні люди"; "це сель вже, це вже жесткач"; "фігасє...".
Нагадаємо, що стихійне лихо в Ялті залишило жителів без даху над головою
А ще Politeka писала, що Крим на межі нової екологічної катастрофи: "Прямо на пляжі закопують трупи дельфінів".
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