Стихія наробила біди в Київській області

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Без світла залишилися 20 населених пунктів в області

"Станом на 7 годину 5 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 20 населених пунктів Київської області",-йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час дощу в Києві на бульварі Дружби народів сталася подвійна ДТП

Автомобіль врізався в машину аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попереднього ДТП.

В результаті аварії постраждали 3 людини.

Водій Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo, тоді на місце ДТП прибув Аварійний комісар.

"І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто",

- повідомили очевидці.

В одному з автомобілів сиділа мама з 2 дітьми - вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до лікарні.

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