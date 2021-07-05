Стихія наробила біди в Київській області
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Без світла залишилися 20 населених пунктів в області
"Станом на 7 годину 5 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 20 населених пунктів Київської області",-йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що під час дощу в Києві на бульварі Дружби народів сталася подвійна ДТП
Автомобіль врізався в машину аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попереднього ДТП.
В результаті аварії постраждали 3 людини.
Водій Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo, тоді на місце ДТП прибув Аварійний комісар.
"І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто",
- повідомили очевидці.
В одному з автомобілів сиділа мама з 2 дітьми - вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до лікарні.
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