Очевидці засумнівалися в психічному здоров'ї пілота

Авіарейс FR6705, який здійснювався вранці 5 липня Ryanair з польського Познані до Одеси був затриманий, адже пілот відмовився пустити на борт понад 30 українських громадян.

Про це повідомила польська газета Gazeta Wyborcza.

Виліт лайнера відбувся із запізненням більш ніж на годину. При цьому 30 українських пасажирів, які вже пройшли реєстрацію, не пустили на борт.

Очевидці розповідають, що пілот виганяв пасажирів, кричав на них і називав себе "королем літака". Він також кричав їм "геть" і "я тут головний". Причини такої поведінки людям пояснити не змогли. Але самі пасажири запідозрили, що у пілота явні проблеми з психічним здоров'ям.

Представник аеропорту Блавей Патрін запевнив, що даний кричущий інцидент буде гранично ретельно розслідуваний. Він підкреслив, що поки у нього немає відомостей про неналежну поведінку членів екіпажу.

Керівництво Познанського аеропорту пообіцяло провести перевірку за фактом події.

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