У Києві намагалися врятувати кота
Днями жителі сусіднього будинку помітили в квартирі на 23 поверсі кота.
Приміщення було нежитловим, тому зайти всередину або забрати кота через вікно було неможливо.
З'ясувалося, що кіт жив у сім'ї, але господарі вирішили від нього позбутися і просто викинули. Кіт жив у під'їзді і місцеві жителі його підгодовували, але через деякий час він пропав.
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Жителі, які побачили кота на висотці викликали рятувальників, які спустили мотузку з 26 поверху і почали спуск.
Кіт помітив рятувальника і втік на кілька поверхів нижче. Звір зупинився на 19 поверсі. Рятувальникам вдалося зайти в приміщення і зловити вихованця.
Зараз тварина тимчасово живе біля консьєржа.
Нагадаємо, стихія наробила біди в Київській області
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Без світла залишилися 20 населених пунктів в області
"Станом на 7 годину 5 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 20 населених пунктів Київської області",-йдеться в повідомленні.
До слова, неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.