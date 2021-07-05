У Києві намагалися врятувати кота

Днями жителі сусіднього будинку помітили в квартирі на 23 поверсі кота.

Приміщення було нежитловим, тому зайти всередину або забрати кота через вікно було неможливо.

З'ясувалося, що кіт жив у сім'ї, але господарі вирішили від нього позбутися і просто викинули. Кіт жив у під'їзді і місцеві жителі його підгодовували, але через деякий час він пропав.

Жителі, які побачили кота на висотці викликали рятувальників, які спустили мотузку з 26 поверху і почали спуск.

Кіт помітив рятувальника і втік на кілька поверхів нижче. Звір зупинився на 19 поверсі. Рятувальникам вдалося зайти в приміщення і зловити вихованця.

Зараз тварина тимчасово живе біля консьєржа.

Нагадаємо, стихія наробила біди в Київській області

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Без світла залишилися 20 населених пунктів в області

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До слова, неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.

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