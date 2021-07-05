На Донбасі обірвалося життя українського медика Юрія Письменного
Як пише Politeka.net, про це стало відомо з Фейсбуку 93-ї ОМБр.
Відзначається, що медик, відомий під позивним "Феофан", загинув в результаті обстрілу бойовиків. Він був начальником медичного пункту 93-ї ОМБр.
"Це сталося серед білого дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряда поранили медика", - повідомили в соціальних мережах, додавши, що отримані травми виявилися несумісні з життям.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Зірка популярних серіалів пішов з життя після довгої хвороби: "Він був абсолютною легендою"
Зливи з градом обрушаться на Україну, термінове попередження ДСНС: які регіони в зоні ризику
Біда з екс-дружиною Пономарьова Мозговою, терміново знадобилася допомога медиків: "Накололи..."
Полякова в купальнику притулилася до своєї подружки: "Приїхали з моєю кумушкою на роботку"
Як стало відомо, загиблий родом з Дніпра. Йому було 59 років. З 2016 року Юрій перебував на передовій в якості медика-волонтера, а в 2018 році вступив до лав ЗСУ. Незадовго до загибелі чоловік отримав військове звання "капітан".
Товариші по службі зазначають, що Юрій був добродушною і дуже професійною людиною, яка врятувала життя десяткам бійців.
Додамо, що у загиблого залишилася дружина Тетяна і двоє дітей.
Нагадаємо, що обірвалося життя відомої актриси, близькі розкрили деталі: "була дружиною і музою відомого...".
Як повідомляла Politeka, обірвалося життя лікаря, яка рятувала українських дітей: "було стільки планів".
Також Politeka писала, що раптово пішов з життя відомий українець, перші подробиці: був ще зовсім молодим.