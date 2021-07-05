На Донбасі обірвалося життя українського медика Юрія Письменного

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з Фейсбуку 93-ї ОМБр.

Відзначається, що медик, відомий під позивним "Феофан", загинув в результаті обстрілу бойовиків. Він був начальником медичного пункту 93-ї ОМБр.

"Це сталося серед білого дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряда поранили медика", - повідомили в соціальних мережах, додавши, що отримані травми виявилися несумісні з життям.

Як стало відомо, загиблий родом з Дніпра. Йому було 59 років. З 2016 року Юрій перебував на передовій в якості медика-волонтера, а в 2018 році вступив до лав ЗСУ. Незадовго до загибелі чоловік отримав військове звання "капітан".

Товариші по службі зазначають, що Юрій був добродушною і дуже професійною людиною, яка врятувала життя десяткам бійців.

Додамо, що у загиблого залишилася дружина Тетяна і двоє дітей.

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