На Донбассе оборвалась жизнь украинского медика Юрия Письменного

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из Фейсбука 93-й ОМБр.

Отмечается, что медик, известный под позывным «Феофан», погиб в результате обстрела боевиков. Он был начальником медицинского пункта 93-й ОМБр.

«Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика», - сообщили в социальных сетях, добавив, что полученные ранения были серьезными, поэтому мужчину не удалось спасти.

Как стало известно, погибший родом из Днепра. Ему было 59 лет. С 2016 года Юрий находился на передовой в качестве медика-волонтера, а в 2018 году вступил в ряды ВСУ. Незадолго до гибели мужчина получил воинское звание "капитан".

Сослуживцы отмечают, что Юрий был добродушным и очень профессиональным человеком, который спас жизнь многим бойцам.

Добавим, что у погибшего осталась жена и двое детей.

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