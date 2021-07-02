Відома радянська і російська актриса Любов Омельченко пішла з життя в результаті важкої хвороби

Сумною новиною поділилися представники Спілки кінематографістів Росії. Відомо, що Омельченку було 73 роки. Причиною її передчасного догляду став важкий перебіг коронавірусу.

У Союзі про Омельченка відгукуються виключно як про добру, турботливу жінку і дуже талановиту актрису ще «радянського гарту». Колеги актриси нагадали, що вона допомагала дітям-інвалідам, а також прийшла на допомогу режисерові Вадиму Гемсу, коли той виявився всіма забутий перед смертю.

Колеги розповіли, що в плані кар'єри Омельченко завжди поводилася скромно і не любила піаритися. Вона уникала скандалів і просто чекала запрошень від режисерів. Всього актриса знялася в більш ніж півсотні картин. Серед них найвідомішими були "Наше покликання" (1981), "Господиня дитячого будинку" (1983), "Повернення броненосця" (1984), "Дві долі" (2002), "Під зливою куль" (2006).

Актриса була одружена з сценаристом Євгеном Митько, у них є син Дмитро.

"Любов Дмитрівна була дружиною і музою відомого сценариста Євгена Митько-автора фільму "Бумбараш". Вона сама писала чудові новели, і в нашій пам'яті назавжди залишиться "Добрий Сніговик", - розповіли в Союще кінематографістів.

Нагадаємо, актор Микола Сліченко помер в результаті хвороби.

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