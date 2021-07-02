Печальная весть стала настоящей неожиданностью и горем для коллег и близких актера
В Москве скончался советский и российский актер Николай Сличенко. О гибели Николая Сличенко стало известно из некролога, размещенного на сайте театра, в котором он служил на протяжении 70 лет.
Как сообщает ряд российских СМИ, в тяжелом состоянии он был госпитализирован в мае в больницу. Тогда врачи диагностировали у пациента сразу несколько серьезных болезней. За его жизнь боролись медики, но художественный руководитель театра "Ромэн" умер от обострения болезни легких.
"Есть у таланта удивительная особенность – многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко – выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра "Ромэн", общественный деятель. Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах", - сказано в некрологе на сайте театра.
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Известность Николаю Сличенко принесла роль в советской ленте "Свадьба в Малиновке. Жанр этого фильма раскрыл грани таланта начинающего актера. Яркая внешность, харизма и выдающиеся способности сделали его кумиром многих поколений на долгие годы.
Также он с 16 лет служид в театре "Ромэн" и играл в центральных постановках.
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