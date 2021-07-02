Известная советская и российская актриса Любовь Омельченко ушла из жизни в результате тяжелой болезни

Печальной новостью поделились представители Союза кинематографистов России. Известно, что Омельченко было 73 года. Причиной ее преждевременного ухода стало тяжелое течение коронавируса.

В Союзе об Омельченко отзываются исключительно как о доброй, заботливой женщине и очень талантливой актрисе еще «советской закалки». Коллеги актрисы напомнили, что она помогала детям-инвалидам, а также пришла на помощь режиссеру Вадиму Гемсу, когда тот оказался всеми забыт перед смертью.

Коллеги рассказали, что в плане карьеры Омельченко всегда вела себя скромно и не любила пиариться. Она избегала скандалов и просто ждала приглашений от режиссеров. Всего актриса снялась в более чем полусотне картин. Среди них самыми известными были: «Наше призвание» (1981), «Хозяйка детского дома» (1983), «Возвращение Броненосца» (1984), «Две судьбы» (2002), «Под ливнем пуль» (2006).

Актриса была замужем за сценаристом Евгением Митько, у них есть сын Дмитрий.

"Любовь Дмитриевна была женой и музой известного сценариста Евгения Митько – автора фильма «Бумбараш». Она сама писала чудесные новеллы, и в нашей памяти навсегда останется «Добрый Снеговик»", - рассказали в Союще кинематографистов.

Напомним, актер Николай Сличенко умер в результате болезни.

Как сообщала Politeka, известная актриса Наталья Попопва скончалась, не дожив до 73 лет.

Также Politeka писала, что американская актриса из сериала «Стар Трек» умерла в 93 года.