Юний українець залишив трьох синів заради українців

Про це розповіли на сторінці ООС у соціальній мережі Facebook.

Сергій повідомив, що пішов служити в першу чергу для того, щоб захистити свою країну від окупантів.

Хлопця нічого не злякало, незважаючи на юний вік.

Зараз захиснику 26 років, і він багатодітний батько. З дружиною він виховує трьох синів - 4 роки, 3 роки, і 2 наймолодшому.

"Я зараз тут не заради військової кар'єри, грошей або пільг від держави. Просто хочу, щоб ворог не прийшов у рідну Хмельницьку область. Щоб мої хлопці жили у власній, незалежній країні. Щоб жоден кремлівський диктатор не вказував їм що і як робити, в який бік рухатися " - розповідає захисник.

Українець сумує за своїми дітьми і дружиною, але, додому повертатися не планує, поки ворог не переможений.

Нагадаємо, захищаючи незалежність України, загинув 52-річний житель Кривого Рогу Андрій Гонар. Він був старшим солдатом 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Причиною загибелі 52-річного бійця стало осколкове поранення, яке він отримав під час обстрілів бойовиків, коли перебував на позиції, де ніс службу.

У захисника залишилися троє дітей: 25-річна і 11-річна дочки, а також 23-річний син.

До слова, ворожа куля наздогнала 24-річного захисника.

Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті.

Також Politeka писала, що українських захисників атакували на Донбасі, кулі забрали життя бійця ЗСУ.