Юный украинец оставил троих сыновей ради украинцев

Об этом рассказали на странице ООС в социальной сети Facebook.

Сергей сообщил, что пошел служить в первую очередь для того, чтобы защитить свою страну от оккупантов.

Парня ничего не испугало, несмотря на юный возраст.

Сейчас защитнику 26 лет, и он многодетный отец. С женой он воспитывает троих сыновей - 4 года, 3 года, и 2 самому младшему.

"Я сейчас здесь не ради военной карьеры, денег или льгот от государства. Просто хочу, чтобы враг не пришел в родную Хмельницкую область. Чтобы мои парни жили в собственной, независимой стране. Чтобы ни один кремлевский диктатор не указывал им что и как делать, в какую сторону двигаться" - рассказывает защитник.

Украинец скучает по своим детям и супруге, но, домой возвращаться не планирует, пока враг не побежден.

Напомним, защищая независимость Украины, погиб 52-летний житель Кривого Рога Андрей Гонар. Он был старшим солдатом 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Причиной гибели 52-летнего бойца стало осколочное ранение, которое он получил во время обстрелов боевиков, когда находился на позиции, где нес службу.

У защитника остались трое детей: 25-летняя и 11-летняя дочери, а также 23-летний сын.

К слову, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте.

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ.