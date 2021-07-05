Юный украинец оставил троих сыновей ради украинцев
Об этом рассказали на странице ООС в социальной сети Facebook.
Сергей сообщил, что пошел служить в первую очередь для того, чтобы защитить свою страну от оккупантов.
Парня ничего не испугало, несмотря на юный возраст.
Сейчас защитнику 26 лет, и он многодетный отец. С женой он воспитывает троих сыновей - 4 года, 3 года, и 2 самому младшему.
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"Я сейчас здесь не ради военной карьеры, денег или льгот от государства. Просто хочу, чтобы враг не пришел в родную Хмельницкую область. Чтобы мои парни жили в собственной, независимой стране. Чтобы ни один кремлевский диктатор не указывал им что и как делать, в какую сторону двигаться" - рассказывает защитник.
Украинец скучает по своим детям и супруге, но, домой возвращаться не планирует, пока враг не побежден.
Напомним, защищая независимость Украины, погиб 52-летний житель Кривого Рога Андрей Гонар. Он был старшим солдатом 58-й отдельной мотопехотной бригады.
Причиной гибели 52-летнего бойца стало осколочное ранение, которое он получил во время обстрелов боевиков, когда находился на позиции, где нес службу.
У защитника остались трое детей: 25-летняя и 11-летняя дочери, а также 23-летний сын.
К слову, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте.
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ.