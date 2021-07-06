Після нетривалого похолодання українців чекає нова хвиля спеки зі стрибками температури до +35 градусів

В останні дні в Україні панує циклон, який приніс з собою опади і невелике похолодання, завдяки якому в більшості областей встановилася комфортна температура. Однак, такий "освіжаючий" період триватиме недовго. Як пише «Апостроф», про це розповіли синоптики.

Так, Леонід Горбань розповів, що 10 липня в Україні похолодає до середнього денного показника в +20 градусів, проте вже 11 липня температурні гойдалки розгорнуться в інший бік. До 16 липня температура по країні триматиметься в районі +22...+25 градусів, а вже в цей день в країну повернеться спека до +32 градусів.

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Наступним спекотним днем з показником за +30 градусів стане 23 липня. З цього дня в Україну повернеться стійка спека, яка протримається до кінця липня.

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У свою чергу, представник Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова розповіла, що в липні варто чекати до +33...+34 градусів тепла. Найсильніша спека з температурою до +35 градусів буде спостерігатися в східних областях.

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Синоптики також підкреслюють, що особливо спекотною буде саме друга половина місяця.

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