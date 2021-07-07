Туристів на українськи курортах атакували мерзенні "гади"

Так, популярний пляж Приморська, це піщана смуга коси Обіточна, що відокремлює лиман від Азовського моря облюбували змії. Лиман буквально кишить "гадами", говориться в матеріалі "Обозревателя".

Місцеві жителі розповіли, що змії мешкають в очеретах, в Лимані, коли він сильно прогрівається, то гади повзуть в море, де полюють на дрібну рибу.

"Вдень діти залишилися в номері з мамою, а я вирішив "влаштувати заплив". І ось я пливу, а поруч... змія! І вона когось їсть!",- розповів відпочиваючий Олег Константинов.

Крім того, нашестя морських бліх не дають відпочивати в Азовському і в Чорному морі . Через них на шкірі з'являються червоні плями, а навіть пухирі.

А в Києві випадково побачили водяного скорпіона.