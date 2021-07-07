Туристів на українськи курортах атакували мерзенні "гади"
Так, популярний пляж Приморська, це піщана смуга коси Обіточна, що відокремлює лиман від Азовського моря облюбували змії. Лиман буквально кишить "гадами", говориться в матеріалі "Обозревателя".
Місцеві жителі розповіли, що змії мешкають в очеретах, в Лимані, коли він сильно прогрівається, то гади повзуть в море, де полюють на дрібну рибу.
"Вдень діти залишилися в номері з мамою, а я вирішив "влаштувати заплив". І ось я пливу, а поруч... змія! І вона когось їсть!",- розповів відпочиваючий Олег Константинов.
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Крім того, нашестя морських бліх не дають відпочивати в Азовському і в Чорному морі . Через них на шкірі з'являються червоні плями, а навіть пухирі.
А в Києві випадково побачили водяного скорпіона.
Укус водяного скорпіона дуже болючий. Відпочиваючих просять бути дуже обережними і уважними під час відпочинку на озері Редькіно.
Реакція на укус може проявлятися у вигляді судоми м'язів, що може перешкодити людині дістатися до берега.
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