В Україні припиняться опади

За словами фахівця, сьогодні циклон ще принесе дощі з грозами на південь, центр і схід України, але вже в найближчі дні погодна карта країни кардинально зміниться.

Як передає Politeka.net , про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"8-го липня цей антициклон остаточно витіснить Південний циклон з його дощами з нашої території і тому практично всюди в Україні очікується суха погода", - поділилася Діденко.

За словами синоптика, в четвер дощі пройдуть тільки на Вінничині і то, з малою ймовірністю.

Діденко також зазначила, що в Україні почне підніматися температура повітря.