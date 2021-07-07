В Україні припиняться опади
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, сьогодні циклон ще принесе дощі з грозами на південь, центр і схід України, але вже в найближчі дні погодна карта країни кардинально зміниться.
"8-го липня цей антициклон остаточно витіснить Південний циклон з його дощами з нашої території і тому практично всюди в Україні очікується суха погода", - поділилася Діденко.
За словами синоптика, в четвер дощі пройдуть тільки на Вінничині і то, з малою ймовірністю.
Діденко також зазначила, що в Україні почне підніматися температура повітря.
"Завтра протягом дня в більшості областей передбачається + 27 + 33 градуси. Надалі спека в Україні буде посилюватися", - розповіла фахівець зазначивши, що вже найближчими днями нас чекає спека.
Варто відзначити, що в ДСНС України попереджають про підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3-0,5 м 8 липня.
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