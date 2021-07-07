У Черкасах спалахнув скандал у дитячому садку
Дворічний малюк отримав синці в результаті побиття. Руку на нього підняла няня в дитячому садку. Кричущий інцидент стався в Черкасах.
Про це повідомила Тетяна Панасенко у Спільноті "Новини Черкащини" у Facebook.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Полякову в гарячій позі з подругою присоромили за "нову" зовнішність: "Жахливі вийшли стегна"
Екс-"коханка" Костянтина Меладзе показала, якою вона стала після виходу з ВІА Гри: "Ще більше схудла"
Платити за опалення авансом, українців попередили про комунальне нововведення: "У платіжках за червень..."
Максим Галкін повідомив про непоправну втрату, Ротару не стрималася: "Важко підібрати слова..."
Місцева влада відреагувала на інцидент і повідомила, що в дитячому садку підтвердили інформацію про інцидент.
"Няня буде звільнена. Методистці, яка виконувала обов'язки завідуючої, буде винесена догана за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок", - повідомила в коментарях заступник міського голови Анастасія Чубіна.
У коментарях знайома постраждалої сім'ї повідомила, що у малюка синці, забої на сідницях і спині.
Черговий скандал в українському дитячому садку вразив коментаторів, вони обурені поведінкою неадекватної няні, яка била і знущалася над дворічною дитиною.
"Не зрозуміла як побила???? Вона неадекватна, нехай тепер відповідає", " Нехай за цей вчинок відповість. І наказати, наказати, наказати", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.
Як повідомляла Politeka, українська вчителька на Полтавщині довела дитину до крайності, а покарали за все це матір школяра.
Також Politeka писала, що горе-педагог вирішила покарати дитину через відсутність ручки та погрожувала відрізати школяру палець.