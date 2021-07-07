У Черкасах спалахнув скандал у дитячому садку

Дворічний малюк отримав синці в результаті побиття. Руку на нього підняла няня в дитячому садку. Кричущий інцидент стався в Черкасах.

Про це повідомила Тетяна Панасенко у Спільноті "Новини Черкащини" у Facebook.

Місцева влада відреагувала на інцидент і повідомила, що в дитячому садку підтвердили інформацію про інцидент.

"Няня буде звільнена. Методистці, яка виконувала обов'язки завідуючої, буде винесена догана за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок", - повідомила в коментарях заступник міського голови Анастасія Чубіна.

У коментарях знайома постраждалої сім'ї повідомила, що у малюка синці, забої на сідницях і спині.

Черговий скандал в українському дитячому садку вразив коментаторів, вони обурені поведінкою неадекватної няні, яка била і знущалася над дворічною дитиною.

"Не зрозуміла як побила???? Вона неадекватна, нехай тепер відповідає", " Нехай за цей вчинок відповість. І наказати, наказати, наказати", - пишуть в мережі.

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