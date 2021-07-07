На Рівненщині люди вбили величезну змію



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в мережі.

В Україні почастішали напади змій. Фахівці кажуть, що виною всьому спекотне літо. У таку погоду змії мало рухаються, шукають затишні місця, тому легко їх не помітити.

Ось і в селі Лінчин місцеві жителі застали незвичайну картину - прямо до житлових будинків приповзла величезна змія.

Як повідомили в мережі, довжина вужа становила цілих три метри. На фото "вужик" був уже мертвий.





Українці були обурені побаченим, оскільки плазуни не несло ніякої загрози людям, але деякі коментатори все-таки підтримали чоловіка.



"Ось радості, вбив невинна істота", "Вбивати не потрібно було, там де вже, там гадюки не буде вужі нешкідливі", вже "домовик" живе в селах під підлогою в будинках буває і великих розмірів", "вужів та інших змій вбивати не потрібно, змії кусають людей тільки тоді, коли його злякали або коли захищається, коли не стане змій - виросте дуже сильно кількість гризунів і жаб", ", - писали в коментарях під постом.

Варто відзначити, що фахівці також просять самим не вбивати цих тварин, а в разі укусу відразу звертатися в лікарню.

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