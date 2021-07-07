Туристи показали нові кадри з популярного українського курорту

Так, в Бердянську відпочиваючі скаржаться на воду болотного кольору в Азовському морі, також їх лякає навала медуз, бліх і комарів.

Зараз на пляжах узбережжя людей не так багато як зазвичай.

"А на дальній через хвилі медуз дуже багато, кусаються", - заявив відпочиваючий там Тимуран.

А блогерка Харків'янка Анка показала воду болотного кольору.

"Багато комарів, щипають блохи", - заяівла вона, але додала, що відпочинок в Бердянську краще, ніж сидіти вдома.

До слова, туристів на українськи курортах атакували мерзенні " гади"

Так, популярний пляж Приморська, це піщана смуга коси Обіточна, що відокремлює лиман від Азовського моря облюбували змії. Лиман буквально кишить "гадами".

Місцеві жителі розповіли, що змії мешкають в очеретах, в Лимані, коли він сильно прогрівається, то гади повзуть в море, де полюють на дрібну рибу.

"Вдень діти залишилися в номері з мамою, а я вирішив "влаштувати заплив". І ось я пливу, а поруч... змія! І вона когось їсть!",- розповів відпочиваючий Олег Константинов.

Крім того, нашестя морських бліх не дають відпочивати в Азовському в Чорному море. Через них на шкірі з'являються червоні плями, а навіть пухирі.