У південних і східних регіонах України очікуються зливи, грози і поривчастий вітер

У зв'язку зі зливами рятувальники попереджають людей про очікуваний підйом рівня води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Сьогодні і завтра очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3-0,5 м.внаслідок водогосподарської діяльності до 0,7 м за добу, можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик.

Через негоду оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Рятувальники додали, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 9 населених пунктів у 3 областях.

Варто відзначити, що за прогнозом Укргідрометцентру, на Сході 8 липня погода буде спекотною, в середньому стовпчики термометрів вдень досягнуть позначок +28 градусів, місцями +30 градусів. У зазначених областях опадів не прогнозують, буде хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.