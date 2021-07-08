У південних і східних регіонах України очікуються зливи, грози і поривчастий вітер
У зв'язку зі зливами рятувальники попереджають людей про очікуваний підйом рівня води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС.
Сьогодні і завтра очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3-0,5 м.внаслідок водогосподарської діяльності до 0,7 м за добу, можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик.
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Через негоду оголошено "жовтий" рівень небезпеки.
Рятувальники додали, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 9 населених пунктів у 3 областях.
Варто відзначити, що за прогнозом Укргідрометцентру, на Сході 8 липня погода буде спекотною, в середньому стовпчики термометрів вдень досягнуть позначок +28 градусів, місцями +30 градусів. У зазначених областях опадів не прогнозують, буде хмарно з проясненнями.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.