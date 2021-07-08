Двійнята з Волині приємно здивували результатами на ЗНО
У Луцьку двійнята Олена та Андрій Костюки склали ЗНО на найвищий бал, писати "Суспільне".
Двійнята отримали 600 балів на двох.
Олена Костюк здала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови, української мови та літератури – на 197.
Її брат Андрій Костюк отримав максимальні 200 балів на тесті з географії, англійську написав на 197 балів, математику – на 198.
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"Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей і показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом будувати нашу державу", – каже Андрій.
Нагадаємо, у Київській школі сталася пожежа
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
О 13: 47 до місця НП було відправлено 6 одиниць основної та пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.
Займання сталося в гардеробі, який знаходиться в підвальному приміщенні навчального закладу.
У цей момент в школі були робітники, які робили ремонт.
Як з'ясувалося пізніше, з підвалу почули звук, схожий на вибух, а потім повалив чорний дим.
Близько 14:22, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 14: 40 - ліквідувати.
Жертв і постраждалих немає. Внаслідок пожежі згоріли особисті речі та меблі.
До слова, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.
Як повідомляла Politeka, Українська вчителька на Полтавщині довела дитину до крайності, а покарали за все це матір школяра.
Також Politeka писала, що горе-педагог вирішила покарати дитину через відсутність ручки і погрожувала відрізати школяреві палець.