Двійнята з Волині приємно здивували результатами на ЗНО

У Луцьку двійнята Олена та Андрій Костюки склали ЗНО на найвищий бал, писати "Суспільне".

Двійнята отримали 600 балів на двох.

Олена Костюк здала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови, української мови та літератури – на 197.

Її брат Андрій Костюк отримав максимальні 200 балів на тесті з географії, англійську написав на 197 балів, математику – на 198.

"Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей і показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом будувати нашу державу", – каже Андрій.

Нагадаємо, у Київській школі сталася пожежа

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

О 13: 47 до місця НП було відправлено 6 одиниць основної та пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

Займання сталося в гардеробі, який знаходиться в підвальному приміщенні навчального закладу.

У цей момент в школі були робітники, які робили ремонт.

Як з'ясувалося пізніше, з підвалу почули звук, схожий на вибух, а потім повалив чорний дим.

Близько 14:22, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 14: 40 - ліквідувати.

Жертв і постраждалих немає. Внаслідок пожежі згоріли особисті речі та меблі.

До слова, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.

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