Двойняшки с Волыни приятно удивили результатами на ВНО

В Луцке двойняшки Елена и Андрей Костюки составили ВНО на самый высокий балл, пишет "Суспільне".

Двойняшки получили 600 баллов на двоих.

Елена Костюк сдала тесты по математике и биологии на 200 баллов. По английскому языку, украинскому языку и литературе – на 197.

Ее брат Андрей Костюк получил максимальные 200 баллов на тесте по географии, английский написал на 197 баллов, математику – на 198.

"Хотим развивать это государство. Менять сознание людей и показывать своим примером, что в Украине можно развиваться и нужно вместе строить наше государство", – говорит Андрей.

Напомним, в Киевской школе произошел пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 13:47 к месту ЧП было отправлено 6 единиц основной и пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Возгорание произошло в гардеробе, который находится в подвальном помещении учебного заведения.

В этот момент в школе были рабочие, которые делали ремонт.

Как выяснилось позже, из подвала услышали звук, похожий на взрыв, а затем повалил черный дым.

Около 14:22, спасателям удалось локализовать пожар, а в 14:40 - ликвидировать.

Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорели личные вещи и мебель.

К слову, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.