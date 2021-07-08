Двойняшки с Волыни приятно удивили результатами на ВНО
В Луцке двойняшки Елена и Андрей Костюки составили ВНО на самый высокий балл, пишет "Суспільне".
Двойняшки получили 600 баллов на двоих.
Елена Костюк сдала тесты по математике и биологии на 200 баллов. По английскому языку, украинскому языку и литературе – на 197.
Ее брат Андрей Костюк получил максимальные 200 баллов на тесте по географии, английский написал на 197 баллов, математику – на 198.
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"Хотим развивать это государство. Менять сознание людей и показывать своим примером, что в Украине можно развиваться и нужно вместе строить наше государство", – говорит Андрей.
Напомним, в Киевской школе произошел пожар
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 13:47 к месту ЧП было отправлено 6 единиц основной и пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.
Возгорание произошло в гардеробе, который находится в подвальном помещении учебного заведения.
В этот момент в школе были рабочие, которые делали ремонт.
Как выяснилось позже, из подвала услышали звук, похожий на взрыв, а затем повалил черный дым.
Около 14:22, спасателям удалось локализовать пожар, а в 14:40 - ликвидировать.
Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорели личные вещи и мебель.
К слову, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.