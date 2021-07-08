В Україні зросли суми штрафів, порушення правил влетить у копієчку

З 1 липня у Києві почали діяти нові тарифи на паркування Автомобілів у центрі міста та поблизу нього. Про це говориться у відповідному розпорядженні КМДА.

У I зоні, що охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування складе 35 грн/год, у другій зоні, на прилеглих до центру територіях — 25 грн/год. У спальних районах міста вартість залишається без змін - 5 грн/год.

У разі несплати за паркування водіїв штрафуватимуть у 20-кратному розмірі від вартості паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн та 100 грн відповідно.

У вихідні дні, а також в робочі дні з 22:00 до 8: 00 парковки будуть залишатися безкоштовним.

Водії, які не сплатили за паркування, замість постанови про порушення отримують інформаційну довідку з роз'ясненням про розмір штрафу та порядок оплати.

Там вказані офіційні тарифи на паркування відповідно до зон в місті, чітко прописані додатки і сайти, через які можна здійснити оплату, а також QR-код, через який можна зайти на parking.kyiv.digital і отримати всі необхідні підказки.

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