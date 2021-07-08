Українка вже п'ять років рятує бійців ЗСУ на Донбасі
Як передає Politeka.net, історію бойового медика з позивним " Пиня» розповіли на Facebook-сторінці Командування медичних сил Збройних Сил України.
Вже більше 25 років Наталя працює медиком, а на фронт вона потрапила в 2016 році. Спочатку вона була шокована, оскільки ніколи не бачила війни.
Вже більше 25 років Наталя працює медиком, а на фронт вона потрапила в 2016 році. Спочатку вона була шокована, оскільки ніколи не бачила війни.
"Тоді були постійні обстріли, під час яких було поранено багато наших хлопців", - згадує Пиня свою першу ротацію.
Тоді вона побачила першу смерть на фронті - загинув 20-річний хлопець.
Медик не зламалася і рятує наших хлопців донині.
"Для мене це був найстрашніший час-і фізично, і морально було дуже важко. Наступна ротація, слава Богу, була спокійнішою", - поділилася Пиня.
Окрім фізичного стану наших захисників, Наталя також дбає і про психологічний - вона часто допомагає подолати стрес військовослужбовцям.
Також медик є частою гостю в школах, де вона охоче проводить заняття з тактичної медицини.
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