Українка вже п'ять років рятує бійців ЗСУ на Донбасі

"Тоді були постійні обстріли, під час яких було поранено багато наших хлопців", - згадує Пиня свою першу ротацію.

Тоді вона побачила першу смерть на фронті - загинув 20-річний хлопець.

Медик не зламалася і рятує наших хлопців донині.





"Для мене це був найстрашніший час-і фізично, і морально було дуже важко. Наступна ротація, слава Богу, була спокійнішою", - поділилася Пиня.