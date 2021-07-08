Украинка уже пять лет спасает бойцов ВСУ на Донбассе
Как передает Politeka.net, историю боевого медика с позывным «Пиня» рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Уже более 25 лет Наталья работает медиком, а на фронт она попала в 2016 году. Сначала она была шокирована приходящем, поскольку никогда не видела войны.
Уже более 25 лет Наталья работает медиком, а на фронт она попала в 2016 году. Сначала она была шокирована приходящем, поскольку никогда не видела войны.
"Тогда были постоянные обстрелы, во время которых было ранено много наших ребят", - вспоминает Пиня свою первую ротацию.
Тогда она увидела первую смерть на фронте - погиб 20-летний парень.
Медик не сломалась и спасает наших ребят по сей день.
"Для меня это было самое страшное время - и физически, и морально было очень тяжело. Следующая ротация, слава Богу, была спокойнее", - поделилась Пиня.
Кроме физического состояния наших защитников, Наталья также заботится и о психологическом - она часто помогает преодолеть стресс военнослужащим.
Также медик является частой гостью в школах, где она охотно проводит занятия по тактической медицине.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.
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