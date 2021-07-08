Украинка уже пять лет спасает бойцов ВСУ на Донбассе

"Тогда были постоянные обстрелы, во время которых было ранено много наших ребят", - вспоминает Пиня свою первую ротацию.

Тогда она увидела первую смерть на фронте - погиб 20-летний парень.

Медик не сломалась и спасает наших ребят по сей день.





"Для меня это было самое страшное время - и физически, и морально было очень тяжело. Следующая ротация, слава Богу, была спокойнее", - поделилась Пиня.