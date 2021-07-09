Як тільки совісті у людей вистачає...

У Києві з людей вимагали шалені суми за місця на кладовищі

Як передає Politeka.net, деталі злочинної схеми повідомили в СБУ.



Афери провертали співробітники комунального підприємства - за різні суми хабарів вони "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання.

Ціна одного місця коливалася в Райні 3-6 тисяч доларів.

Одного з посередників співробітникам Служби безпеки вдалося зловити на гарячому.



"Правоохоронці затримали одного з посередників при отриманні 6 тисяч доларів США за виділення ще одного місця для поховання", - йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру, а слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та інших учасників протиправної діяльності тривають.

Раніше правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який за 10 тисяч доларів обіцяв оформити дозвіл на поховання померлого на території напівзакритого кладовища.

Він також пропонував родичам померлих допомогу, але в результаті, постраждалі залишалися і без грошей, і без місця для поховання рідної людини.



Нагадаємо, у гуртожитку столичного університету стався дебош.

Як повідомляла Politeka раніше, у Львові дівчата танцювали на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі вандали понівечили пам'ятник козацькому отаману.