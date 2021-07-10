Українців чекає суттєва надбавка до пенсій
Як передає Politeka.net, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
За словами чиновника, рішення про підвищення виплат буде прийматися вже на наступному засіданні Кабінету Міністрів.
Зміни торкнуться військовослужбовців, які перебувають на пенсії, та учасників бойових дій.
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"Передбачається з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі 2000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів, встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні", - йдеться в повідомленні.
Також доплати в майже 700 гривень можуть отримати понад 40 тисяч українців, які втратили працездатність в результаті бойових дій.
Нагадаємо, що з першого липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки за наднормативний стаж.
Зокрема, отримуватимуть більше стали жінки зі страховим стажем понад 30 років, і чоловіки - понад 35 років.
Також варто зазначити, що відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 1 квітня цього року підвищився пенсійний вік для жінок з 59 років і 6 місяців до 60 років.
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