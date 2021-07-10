Українцям виплатять субсидії відразу за два місяці

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.

У відомстві зазначили, що на це вже почали перераховувати гроші - 1,1 мільярд гривень.

Всього можна буде отримати виплати за травень і червень цього року.

"До кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів в банківських установах і "Укрпошті" для проведення виплат", - повідомили в Міністерстві.

Для одержувачів допомоги від держави є нюанс - вони зможуть отримати виплати до кінця місяця.

Зазначимо, що до травня цього року українці мали можливість отримувати субсидію як в готівковій формі, так і на карту, але тепер виплати будуть проходити тільки "живими грошима". У Мінсоцполітики вирішили роз'яснити кілька важливих нюансів.

Так, якщо ви подавали документи на субсидію на початку минулого опалювального сезону, а кошти перераховувалися в Ощадбанк, то вам необхідно все оформляти заново.

Також у відомстві зазначили, що виплати йдуть тільки на рахунок заявника.

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