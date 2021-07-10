Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Ковельському ГТМО.
Не стало анестезіолога місцевого відділення інтенсивної терапії пологового будинку Олександр Сергійович Бакай.
У лікарні він пропрацював 20 років і врятував життя сотень новонароджених.
Колеги медика повідомили, що він був щирою людиною, яка вміла допомогти і підтримати, вислухати і порадити, знайти потрібні слова і прийняти правильне рішення.
За інформацією місцевих ЗМІ, Олександр Сергійович потонув в одному зі ставків - його тіло з води рятувальники дістали 8 липня.
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Українці в коментарях під постом сумують і висловили свої співчуття рідним і близьким медика.
Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній.
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