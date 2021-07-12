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Танцівниця сказала, щоб її не чіпали і відійшли

У Хмельницькому 11 липня дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної Сотні. Вона кружляла, танцювала і сиділа на монументі.

Відео інциденту було опубліковане у Telegram-каналі Хмельницький LIVE.

За словами автора відео, дівчина попросила, щоб її не чіпали і пішли. Більш того, вона стверджувала, що таким чином висловлює Героям повагу.

"Дівчина танцювала і сиділа на пам'ятнику. Ми зробили зауваження. Танцівниця сказала, щоб її не чіпали і відійшли, тому що вона так "висловлює їм повагу", – йдеться в повідомленні.

У коментарях під відео думка українців розділилася. Користувачі засуджували вчинок дівчини, називаючи це наругою над пам'яттю загиблих. Інші ж її навпаки захищали та не бачили у танці нічого поганого.

"Це наруга"; "Я думаю, що, швидше за все, вона просто не розуміла, що робить"; "Сьогодні вона танцює на постаменті, а завтра на кладовищі на чужій могилі. Хотіла б висловити повагу, то станцювала б поруч. А це – для привернення уваги"; "Жах", - писали в коментарях.

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