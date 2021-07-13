На Львівщині 5-річна дівчинка проковтнула батарейку
Інцидент стався 10 липня. Спочатку дитина зізналася батькам, що це була монета і дорослі викликали "швидку".
Прибулі на місце медики виписали дитині знеболююче, але на ранок стан малятка погіршився.
У підсумку було вирішено їхати в лікарню до Львова, де дівчинці зробили рентген. Медики зрозуміли відразу - вона проковтнула не монету, а батарейку: в стравоході було все чорне та обпалене.
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Батарейка - "таблетка" спровокувала у дівчинки великий набряк і опік стравоходу. Зараз вона знаходиться під наглядом лікарів, оскільки в найближчі тижні у неї можуть утворитися рубці і їй буде необхідна допомога.
Варто відзначити, що в разі проковтування батарейки необхідно негайно звернутися в швидку невідкладну допомогу.
Зволікання неприпустимо, оскільки розгерметизація батарейки може відбутися вже через 2,5 години.
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