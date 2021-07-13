"Все чорне та обпалене"

На Львівщині 5-річна дівчинка проковтнула батарейку

Інцидент стався 10 липня. Спочатку дитина зізналася батькам, що це була монета і дорослі викликали "швидку".

Прибулі на місце медики виписали дитині знеболююче, але на ранок стан малятка погіршився.

У підсумку було вирішено їхати в лікарню до Львова, де дівчинці зробили рентген. Медики зрозуміли відразу - вона проковтнула не монету, а батарейку: в стравоході було все чорне та обпалене.

Батарейка - "таблетка" спровокувала у дівчинки великий набряк і опік стравоходу. Зараз вона знаходиться під наглядом лікарів, оскільки в найближчі тижні у неї можуть утворитися рубці і їй буде необхідна допомога.

Варто відзначити, що в разі проковтування батарейки необхідно негайно звернутися в швидку невідкладну допомогу.

Зволікання неприпустимо, оскільки розгерметизація батарейки може відбутися вже через 2,5 години.

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