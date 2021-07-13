У курортне селище Кирилівка прийшла нова напасть
Як передає Poltieka.net, цього літа українці зіткнулися на відпочинку з безліччю сюрпризів, які піднесла їм природа.
Після медуз і морських бліх відпочиваючих в курортній Кирилівці тероризує величезна кількість настирливих комарів. Комах настільки багато, що вони навіть збираються в рої.
Як повідомляють в Телеграм-каналах, налякані туристи фіксують рій комах на відео і скаржаться на численні укуси.
"А як ви рятуєтеся від комарів?",- йдеться в повідомленні.
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На опублікованих кадрах видно, що на включене світло злетілася хмара комарів. Комахи обліпили конструкції альтанок і літніх будиночків.
Посидіти ввечері на вулиці, судячи з усього, тут також проблематично-комахи у вечірній час доби особливо активні.
Нагадаємо, "Жалять і оставрують опіки": відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.
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