У Київській області сталася ДТП за участю маршрутки
Так, біля села Нові Петрівці сталася аварія, в якій постраждало двоє людей.
Поліція повідомляє, що причиною стало порушення 19-річним водієм швидкісного обмеження.
Машина юнака врізалася в маршрутку "Богдан".
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Каменських присоромила "улюбленця" Тіни Кароль за нахабство: "Не лізь..."
Грозові дощі увірвуться в Україну, трохи збивши температуру: в яких регіонах спаде спека
14-річний учасник "Голос.Діти" трагічно загинув на залізниці: "батьки купили мопед..."
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
В результаті зіткнення водій, а також один з пасажирів маршрутки, отримали травми і були госпіталізовані в лікарню.
До слова, трагедія сталася в Київській області в неділю, 11 липня, біля села Ревне Бориспільського району
Там близько 21: 20 перекинулося авто, в якому знаходилися десять чоловік, у тому числі четверо дітей.
В результаті аварії загинули дорослий і дитина. Ще троє пасажирів постраждали.
"Всі їхали з купання. Двоє загинули, в тому числі дівчинка 7 років. Ще один дорослий в критичному стані", - йдеться в повідомленні.
Для деблокування залучили вісім осіб та дві одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, нещастя сталося з парою на київській трасі, фото: "водій виїхав на головну і..."
Як повідомляла Politeka, 14-річний учасник "Голос.Діти "трагічно загинув на залізниці:" батьки купили мопед..."
Також Politeka писала, що трактор наїхав на пішохода, фото: у поліції просять про допомогу.