У Київській області сталася ДТП за участю маршрутки

Так, біля села Нові Петрівці сталася аварія, в якій постраждало двоє людей.

Поліція повідомляє, що причиною стало порушення 19-річним водієм швидкісного обмеження.

Машина юнака врізалася в маршрутку "Богдан".

В результаті зіткнення водій, а також один з пасажирів маршрутки, отримали травми і були госпіталізовані в лікарню.

До слова, трагедія сталася в Київській області в неділю, 11 липня, біля села Ревне Бориспільського району

Там близько 21: 20 перекинулося авто, в якому знаходилися десять чоловік, у тому числі четверо дітей.

В результаті аварії загинули дорослий і дитина. Ще троє пасажирів постраждали.

"Всі їхали з купання. Двоє загинули, в тому числі дівчинка 7 років. Ще один дорослий в критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Для деблокування залучили вісім осіб та дві одиниці техніки ДСНС.

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