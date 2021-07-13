Розмір податку за житло прив'язаний до мінімальної зарплати. Враховуючи недавнє зростання останньої, податок теж різко підвищиться

Так, влітку 2022-го українцям доведеться платити за 2021-й рік за підвищеною ставкою, яка збільшиться з 70,8 до 90 гривень за один квадратний метр. Про це йдеться в Податковому кодексі, пише "Апостроф".

Відзначається, що платити податок доведеться тим, хто володіє квартирами, площею понад 60 кв.метрів, і будинками - понад 120 кв. метрів. Тим, у кого у власності знаходиться і будинок, і квартира, доведеться розщедритися, якщо сумарна площа житла більше 180 кв. метрів.

Окремим пунктом прописано, що власникам квартир від 300 "квадратів" або будинків від 500 потрібно буде заплатити 25 000 гривень.

Важливий нюанс: податок стягується тільки з "зайвих" квадратів. Якщо площа квартири, наприклад 100 квадратних метрів, то платити доведеться тільки за 40. Тобто якщо зараз ця сума становить 2 832 гривень, у наступному році вона збыльшиться майже на тисячу гривень - 3 600. Квитанції прийдуть до 1 липня 2022-го року. Платникам податків дається термін 60 днів, щоб внести гроші.

Також слід пам'ятати про те, що якщо площа вашої нерухомості "перевищена", а житло розділене у власності між усіма членами сім'ї, то для для кожного буде встановлена своя норма.

Нагадаємо, українцям доведеться платити податок "на житло", суми досягають 25 тисяч

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