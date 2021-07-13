У Києві жінка повисла з вікна багатоповерхівки



Як передає Як передає Politeka.net , подробиці та кадри інциденту показали у прес-службі МВС України у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

До правоохоронців звернулася перехожа, яка і повідомили, що у вікні 9-го поверху стояла жінка і голосно кричала.

Патрульні відразу ж висунулися на місце. Вони вільно зайшли до неї в квартиру, оскільки двері були відкриті.



"Патрульні зайшли всередину і виявили мешканку квартири, яка сиділа на підвіконні, перегнувшись назовні", - розповіли в поліції.

Не розгубившись, патрульні схопили її за руки і затягли в квартиру.