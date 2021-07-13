У Києві жінка повисла з вікна багатоповерхівки

Як передає Politeka.net, подробиці та кадри інциденту показали у прес-службі МВС України у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
До правоохоронців звернулася перехожа, яка і повідомили, що у вікні 9-го поверху стояла жінка і голосно кричала.
Патрульні відразу ж висунулися на місце. Вони вільно зайшли до неї в квартиру, оскільки двері були відкриті.

"Патрульні зайшли всередину і виявили мешканку квартири, яка сиділа на підвіконні, перегнувшись назовні", - розповіли в поліції.
Не розгубившись, патрульні схопили її за руки і затягли в квартиру.
"Громадянка поводилася агресивно і лаялася. Інспектори викликали на місце спеціалізовану бригаду медиків, жінку госпіталізували. Про подію повідомили рідним", - повідомили в поліції.

Зазначимо, що найбільш поширеними причини смерті від нещасних випадків в Україні є: самогубства, нещасні випадки, пов'язані з транспортом, отруєння алкоголем, випадкові утоплення і падіння з висоти.

Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній.

Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.

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