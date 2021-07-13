У Бердянську чоловік погрожував покінчити життя самогубством

Інцидент стався ввечері, 12 липня, пише pro.berdiansk.

31-річний чоловік заліз на дах напівзруйнованої будівлі, подзвонив в поліцію і повідомив про свій намір зістрибнути з неї.

Екстрені служби міста були підняті по тривозі. Рятівна операція тривала близько двох годин, і фахівцям все-таки вдалося переконати чоловіка не стрибати.

За його словами "самогубця", він виграв у лотерею сім мільйонів гривень, але свій виграш так і не отримав.

У підсумку його направили в психоневрологічний диспансер.



Зазначимо, що найбільш поширеними причини смерті від нещасних випадків в Україні є: самогубства, нещасні випадки, пов'язані з транспортом, отруєння алкоголем, випадкові утоплення і падіння з висоти.

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