У Бердянську чоловік погрожував покінчити життя самогубством
Інцидент стався ввечері, 12 липня, пише pro.berdiansk.
31-річний чоловік заліз на дах напівзруйнованої будівлі, подзвонив в поліцію і повідомив про свій намір зістрибнути з неї.
Екстрені служби міста були підняті по тривозі. Рятівна операція тривала близько двох годин, і фахівцям все-таки вдалося переконати чоловіка не стрибати.
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Грозові дощі увірвуться в Україну, трохи збивши температуру: в яких регіонах спаде спека
Стихія насувається на Україну, оголошено перший рівень небезпеки: заява ДСНС
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Легендарна співачка вирушила в кращий світ: довгий час зірка боролася з хворобою
За його словами "самогубця", він виграв у лотерею сім мільйонів гривень, але свій виграш так і не отримав.
У підсумку його направили в психоневрологічний диспансер.
Зазначимо, що найбільш поширеними причини смерті від нещасних випадків в Україні є: самогубства, нещасні випадки, пов'язані з транспортом, отруєння алкоголем, випадкові утоплення і падіння з висоти.
Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.