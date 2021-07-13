На Київщині Літня жінка потрапила у водну пастку
Як передає Politeka.net, подробиці рятівної операції повідомили в прес-службі поліції області.
Інцидент стався рано вранці. До правоохоронців звернувся випадковий перехожий, який повідомив, що почув крики про допомогу біля місцевої водойми.
"Поліцейські сектору реагування патрульної поліції за лічені хвилини прибули до водойми, яка знаходиться у віддаленій частині села. У річці правоохоронці виявили літню жінку, яка повідомила, що дуже замерзла і не може самостійно вибратися з води", - йдеться в повідомленні.
Один з поліцейських кинувся старенькій на допомогу і витягнув її з води, а от як 90-річна жінка потрапила туди - залишається загадкою.
Після події вона нічого не змогла пояснити своїм рятівникам.
У результаті її госпіталізували в лікарню, де надали необхідну допомогу.
Зазначимо, що найбільш поширеними причини смерті від нещасних випадків в Україні є: самогубства, нещасні випадки, пов'язані з транспортом, отруєння алкоголем, випадкові утоплення і падіння з висоти.
Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Популярні новини заразПоказати ще
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Катерина Кухар відкрилася перед Осадчою, розповівши про складнощі з дочкою: "Це мій біль"
Стан МакЅим раптово погіршився, подруга розкрила подробиці: "Вона зараз перебуває в..."
14-річний учасник "Голос.Діти" трагічно загинув на залізниці: "батьки купили мопед..."
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.