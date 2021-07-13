Інцидент стався рано вранці. До правоохоронців звернувся випадковий перехожий, який повідомив, що почув крики про допомогу біля місцевої водойми.

На Київщині Літня жінка потрапила у водну пастку

"Поліцейські сектору реагування патрульної поліції за лічені хвилини прибули до водойми, яка знаходиться у віддаленій частині села. У річці правоохоронці виявили літню жінку, яка повідомила, що дуже замерзла і не може самостійно вибратися з води", - йдеться в повідомленні.

Один з поліцейських кинувся старенькій на допомогу і витягнув її з води, а от як 90-річна жінка потрапила туди - залишається загадкою.

Після події вона нічого не змогла пояснити своїм рятівникам.

У результаті її госпіталізували в лікарню, де надали необхідну допомогу.