Фахівці не рекомендують тут купатися
Погодні умови зробили свою справу - через часті дощі, високих температур, гроз і шквалів вода не скрізь придатна для купання.
Центр громадського здоров'я повідомив, які пляжі в Україні найбрудніші і де купатися категорично заборонено.
Відхилення у воді є за даними ЛКП (лактопозитивні палички) і за хімічними складами. На цих пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання.
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Донецька область:
- Міський пляж в Маріуполі в районі водної станції "Куточок – - відхилення за індексом ЛКП
- Пляжі "Кокос","Арбор" в місті Лиман - відхилення за індексом ЛКП
Запорізька область:
- Пляж у Бердянську - відхилення за індексом ЛКП
- Пляж "правий берег" в Запоріжжі, пляж в Енергодарі - відхилення за індексом ЛКП
- В Енергодарі - також відхилення за хімічними показниками.
Миколаївська область
- Пляж в Южноукраїнську - відхилення за індексом ЛКП
- Пляж в місті Миколаїв - відхилення за індексом ЛКП
Херсонська область:
- Пляж Молодіжний в Херсоні - відхилення за індексом ЛКП
Києва:
- Пляжі "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний"," Слобідка"," Центральний"," Троєщина"," Тельбін"," Веселка"," Вербне"," Пуща-Водиця"," Галерний " - відхилення за індексом ЛКП
- Пляжі "Вербне" і "Пуща-Водиця" - відхилення за хімічними показниками.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.