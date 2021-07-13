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Фахівці не рекомендують тут купатися

Погодні умови зробили свою справу - через часті дощі, високих температур, гроз і шквалів вода не скрізь придатна для купання.

Центр громадського здоров'я повідомив, які пляжі в Україні найбрудніші і де купатися категорично заборонено.

Відхилення у воді є за даними ЛКП (лактопозитивні палички) і за хімічними складами. На цих пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання.

Донецька область:

Міський пляж в Маріуполі в районі водної станції "Куточок – - відхилення за індексом ЛКП

Пляжі "Кокос","Арбор" в місті Лиман - відхилення за індексом ЛКП

Запорізька область:

Пляж у Бердянську - відхилення за індексом ЛКП

Пляж "правий берег" в Запоріжжі, пляж в Енергодарі - відхилення за індексом ЛКП

В Енергодарі - також відхилення за хімічними показниками.

Миколаївська область

Пляж в Южноукраїнську - відхилення за індексом ЛКП

Пляж в місті Миколаїв - відхилення за індексом ЛКП

Херсонська область:

Пляж Молодіжний в Херсоні - відхилення за індексом ЛКП

Києва:

Пляжі "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний"," Слобідка"," Центральний"," Троєщина"," Тельбін"," Веселка"," Вербне"," Пуща-Водиця"," Галерний " - відхилення за індексом ЛКП

Пляжі "Вербне" і "Пуща-Водиця" - відхилення за хімічними показниками.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

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