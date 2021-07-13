Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вирішив залишити свою посаду в уряді
Як стало відомо ввечері у вівторок, 13 липня, глава МВС написав заяву про відставку. Текст заяви, а також пряма мова Авакова були опубліковані на офіційному сайті МВС. Зокрема, міністр повідомив, що подає заяву про відставку згідно з частиною першою статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
"Дякую команді МВС за роки спільної роботи. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю", - написав міністр.
У свою чергу, телеканал "Дом" повідомляє, що розгляд заяви Авакова у Верховній Раді відбудеться вже 15 липня.
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За даними джерел "Української правди" у "Слузі народу", в даний момент відомі дві кандидатури на спорожніле крісло глави МВС: нардеп від "СН" Олександр Бакумов і голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Відомо також, що раніше обговорювалася можливість призначення на посаду міністра внутрішніх справ нинішнього секретаря РНБО Олексія Данилова, проте в ОПУ не підтримали цю пропозицію.
Зазначимо, що Арсен Аваков перебував на посаді глави МВС з 2014 року.
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